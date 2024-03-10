الإثنين 11 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العراق ينفذ عملية جديدة ضد "داعش"

العراق ينفذ عملية جديدة ضد "داعش"(أرشيفية)
10 مارس 2024 12:30

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأحد ، أنها شرعت بتنفيذ عملية عسكرية في إطار خططها لتوسع نطاق العمليات المشتركة لملاحقة بقايا تنظم داعش وتدمير أوكاره في مناطق شمالي بغداد.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان صحفي اليوم ، أن قيادات عمليات  محافظات صلاح الدين وكركوك وشرق صلاح الدين  في منطقة طوز خرماتو شرعت فجر اليوم بتنفيذ عملية عسكرية  لتعزيز وإدامة العمليات الاستباقية والضغط المستمر على عناصر داعش وفق معلومات استخبارية دقيقة وتواجد ميداني للقوات الأمنية المختلفة.

أخبار ذات صلة
وفد «الداخلية العراقية» يزور مرور دبي
روسيا: تحييد خلية لـ«داعش» خططت لشن هجوم في موسكو

وأوضحت أن هذه العملية نفذت بمشاركة المقاتلات الحربية ومروحيات الجيش والوكالات والدوائر الأمنية الساندة.

المصدر: وكالات
العراق
داعش
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
10 مارس 2024
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت أن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان
10 مارس 2024
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان
10 مارس 2024
طفل يلعب بالألعاب النارية في رفح عشية بدء شهر رمضان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود جديدة للتهدئة في غزة مع حلول رمضان
اليوم 02:15
التوافق على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ليبيا.. توافق على تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©