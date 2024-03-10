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أول دولة تعلن الثلاثاء غرة شهر رمضان

هلال
10 مارس 2024 13:44

أعلن مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي، رسمياً أن غداً الاثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في أستراليا.

وجاء في البيان: "بعد الاجتماع بالسادة الأئمة والعلماء أعضاء مجلس الإفتاء الأسترالي في الولايات الأسترالية يعلن سماحة مفتي أستراليا الدكتور إبراهيم أبو محمد لجميع المسلمين في كل الولايات الأسترالية ما يأتي:

أولاً: بعد متابعة للمراصد الفلكية والمجامع العلمية المهتمة برصد رؤية الهلال في أستراليا والعالم، فقد تحقق لدى مجلس الإفتاء الأسترالي أن غروب شمس يوم الأحد الموافق لـ 10 مارس 2024 في مدينة سيدني يكون في تمام الساعة 7.19 مساءً, بينما يغرب قمر شهر شعبان في نفس اليوم الساعة 7.23 مساءً. وفي مدينة بيرث يكون غروب الشمس الساعة 6.40 مساءً، بينما يغرب قمر شهر شعبان في نفس اليوم الساعة  6.46 مساءً، وهذا ليس وقتا كافيا للرؤية أيضا.

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وفي يوم الإثنين الموافق لـ 11 مارس 2024 تغرب الشمس في تمام الساعة 7.18 مساءً وغروب هلال شهر رمضان في تمام الساعة 7.54 مساءً في اليوم نفسه، معنى ذلك أن هلال شهر رمضان سيظل في السماء 36 دقيقة بعد غروب شمس يوم الإثنين في مدينة سيدني و41 دقيقة في مدينة بيرث، وبناء عليه يكون:

يوم الثلاثاء الموافق لـ 12 مارس هو بداية شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ الموافق 2024م. ويوم الإثنين الموافق لـ 11 مارس بعد غروب الشمس هو أول ليالي رمضان وإقامة صلاة التراويح".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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