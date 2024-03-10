ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في سومطرة الإندونيسية

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية في جزيرة سومطرة الإندونيسية، إلى 21 قتيلاً وستة مفقودين، حسبما أكد مسؤول في خدمات الإسعاف الأحد.

وتسبّبت أمطار غزيرة بحدوث فيضانات وانزلاقات أرضية في منطقة بيسيسير سيلاتان في مقاطعة سومطرة الغربية، ما أجبر أكثر من 75 ألف شخص على التوجّه إلى مراكز للإيواء المؤقت.

وقال فجر سوكما المسؤول في وكالة إدارة الكوارث في غرب سومطرة، "حتى الآن (الأحد)، عُثر على 21 قتيلاً، وهناك ستة أشخاص في عداد المفقودين".

وأفادت حصيلة سابقة صدرت مساء السبت بمقتل 18 شخصاً وباعتبار خمسة أشخاص في عداد المفقودين. وتشهد اندونيسيا غالباً انهيارات أرضية في موسم الأمطار.