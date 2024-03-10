الإثنين 11 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا تعلن التصدي لعشرات الطائرات المسيّرة

آثار قصف ومعارك في دونيتسك
10 مارس 2024 16:24

أعلنت كييف، اليوم الأحد، أنها أسقطت 35 من أصل 39 طائرة مسيرة أطلقت على مناطق مختلفة من أوكرانيا خلال الليل.
وقالت أوكرانيا إن هجمات الطائرات المسيّرة استهدفت المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما استهدفت ضربات صاروخية منطقتي خاركيف ودونيتسك في شرق البلاد.
وأوضحت القوات الجوية، على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، أنه «نتيجة للعمليات القتالية، تم إسقاط 35 طائرة» في عشر مناطق.
وأضافت أن المسيرات أسقطت في مناطق كييف وفينيتسا وتشيركاسي ودنيبروبتروفسك بوسط البلاد، وأوديسا وخيرسون وميكولايف في الجنوب.
وإلى الغرب، تعرضت منطقتا جيتومير وخميلنيتسكي أيضاً لهجمات بطائرات مسيّرة.
في منطقة دونيتسك، قال مسؤولون، إن ضربة صاروخية أصابت بلدة ميرنوغراد.
وقال فاديم فيلاشكين حاكم منطقة دونيتسك، على وسائل التواصل الاجتماعي «قصفت ميرنوغراد بثلاثة صواريخ من طراز إس-300»، موضحاً أن «تسعة أشخاص على الأقل جرحوا».
في منطقة خاركيف (شمال شرق)، قال الحاكم المحلي أوليغ سينيغوبوف، إن النار اشتعلت في مخيم ترفيهي بعد قصف في بلدة بوغودوخيف، شمال مدينة خاركيف الرئيسية والقريبة من الحدود.
وقال سينيغوبوف، إن المخيم تعرض للقصف بُعيد منتصف الليل. ونشر صوراً لمنازل خشبية مشتعلة، وقال إنه لم تقع إصابات.

أخبار ذات صلة
قصف يستهدف مدينة سان بطرسبورغ في روسيا
قتلى بهجوم على أوديسا في أوكرانيا
المصدر: آ ف ب
دونيتسك
قصف
طائرات مسيرة
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
10 مارس 2024
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت أن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان
10 مارس 2024
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان
10 مارس 2024
طفل يلعب بالألعاب النارية في رفح عشية بدء شهر رمضان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود جديدة للتهدئة في غزة مع حلول رمضان
اليوم 02:15
التوافق على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ليبيا.. توافق على تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©