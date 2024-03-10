أوكرانيا تعلن التصدي لعشرات الطائرات المسيّرة

أعلنت كييف، اليوم الأحد، أنها أسقطت 35 من أصل 39 طائرة مسيرة أطلقت على مناطق مختلفة من أوكرانيا خلال الليل.

وقالت أوكرانيا إن هجمات الطائرات المسيّرة استهدفت المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما استهدفت ضربات صاروخية منطقتي خاركيف ودونيتسك في شرق البلاد.

وأوضحت القوات الجوية، على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، أنه «نتيجة للعمليات القتالية، تم إسقاط 35 طائرة» في عشر مناطق.

وأضافت أن المسيرات أسقطت في مناطق كييف وفينيتسا وتشيركاسي ودنيبروبتروفسك بوسط البلاد، وأوديسا وخيرسون وميكولايف في الجنوب.

وإلى الغرب، تعرضت منطقتا جيتومير وخميلنيتسكي أيضاً لهجمات بطائرات مسيّرة.

في منطقة دونيتسك، قال مسؤولون، إن ضربة صاروخية أصابت بلدة ميرنوغراد.

وقال فاديم فيلاشكين حاكم منطقة دونيتسك، على وسائل التواصل الاجتماعي «قصفت ميرنوغراد بثلاثة صواريخ من طراز إس-300»، موضحاً أن «تسعة أشخاص على الأقل جرحوا».

في منطقة خاركيف (شمال شرق)، قال الحاكم المحلي أوليغ سينيغوبوف، إن النار اشتعلت في مخيم ترفيهي بعد قصف في بلدة بوغودوخيف، شمال مدينة خاركيف الرئيسية والقريبة من الحدود.

وقال سينيغوبوف، إن المخيم تعرض للقصف بُعيد منتصف الليل. ونشر صوراً لمنازل خشبية مشتعلة، وقال إنه لم تقع إصابات.