سيارة تصدم بوابات قصر باكنغهام في لندن

أُلقي القبض على رجل، اليوم الأحد، بعدما اصطدمت سيارته ببوابات قصر باكنغهام في لندن، حسبما أفادت الشرطة.

وقالت الشرطة إنّ «عناصر شرطة مسلّحين ألقوا القبض على رجل في مكان الحادث للاشتباه في إحداثه أضراراً جنائية. وتمّ نقله إلى المستشفى».

وأوضحت أنّه لم تسجل إصابات بينما يستمرّ التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وشددت الإجراءات الأمنية حول قصر باكنغهام، المقر الرسمي للعائلة المالكة البريطانية، حيث تقوم الشرطة المسلّحة بدوريات حول المبنى الواقع في وسط العاصمة لندن.

في الماضي، شهد قصر باكنغهام عدّة محاولات تسلّل. ففي نوفمبر الماضي، تمّ تغريم رجل حاول اقتحام الاسطبلات الملكية في القصر.

وفي مايو الماضي، أُلقي القبض على رجل بعدما ألقى خراطيش بندقية في الحديقة قبل أيام قليلة من تتويج الملك تشارلز الثالث.

وفي حادثة أخرى في الخريف، حُكم على رجل بالسجن لمدّة 15 شهراً لأنّه صدم بسيارته البوابات التي تمنع الوصول إلى «داونينغ ستريت»، الشارع الآمن الذي يقع فيه مقرّ إقامة رئيس الوزراء البريطاني في لندن.