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دول أوروبية والهند توقع اتفاقية تجارة بقيمة 100 مليار دولار

حفل توقيع الاتفاقية بين الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية
10 مارس 2024 17:19

وقعت الهند والدول الأربع الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية، اتفاقية بقيمة 100 مليار دولار أميركي لتشجيع الاستثمارات والصادرات، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الأحد.
وقال وزير التجارة الهندي بيوش غويال، إنّ الاتفاق ينصّ على استثمار رابطة التجارة الحرة الأوروبية، المكوّنة من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مئة مليار دولار أميركي على مدى 15 عاماً في الهند، خامس اقتصاد في العالم.
 والدول الأربع الأعضاء هي: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا.وأضاف غويال، بعد التوقيع في نيودلهي، أنّ "اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية تمثّل علامة فارقة تاريخية في شراكتنا المتوسّعة.
ورأى أنّها «ستمهّد الطريق أمام النمو والازدهار المتبادلين» من خلال تعزيز الصادرات، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص العمل.
ووقعت الاتفاقية بعد جولات عدّة من المفاوضات امتدّت على مدى 16 عاماً.
ووفقاً لبيان قُرئ خلال حفل التوقيع، شدّد رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي على أنّ اتفاقية التجارة «ترمز إلى التزامنا المشترك بالتجارة المفتوحة والعادلة والمنصفة».
من جانبه، رحّب وزير الاقتصاد السويسري غي بارميلين بالاتفاق الذي «سيسمح لنا باستخدام إمكاناتنا الاقتصادية بشكل أفضل وخلق فرص إضافية للهند ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرّة».
وأضاف من العاصمة الهندية «تستفيد دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة من الوصول إلى سوق ذات نمو كبير.. وفي المقابل، ستجذب الهند المزيد من الاستثمارات الأجنبية من الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، ممّا سيؤدي في النهاية إلى زيادة عدد الوظائف ذات النوعية الجيدة».
وأُنشئت الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة في عام 1960 لتعزيز التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي بين أعضائها. وفي 2021، كانت عاشر أكبر منظمة تجارية في العالم من حيث السلع، والثامنة من حيث الخدمات.

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