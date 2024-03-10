منظمة إقليمية ترفع العقوبات عن الغابون

اتفقت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، على رفع العقوبات المفروضة على الغابون وإعادة دمجها في التكتل الإقليمي، وذلك بعد ستة أشهر من تعليق عضويتها إثر سيطرة الجيش على السلطة والإطاحة بالرئيس علي بونغو.

وقال ريجيس أونانجا ندياي، وزير خارجية الغابون، في خطاب بثه التلفزيون في وقت متأخر من مساء أمس السبت، إن الدول الأعضاء اتخذت القرار خلال اجتماع في غينيا الاستوائية المجاورة.

ولم يصدر أي بيان عن التكتل، لكن وزير خارجية بوروندي ألبرت شينجيرو أكد، في منشور على منصة «إكس»، أنه تم التوصل إلى اتفاق على رفع العقوبات في الاجتماع الذي حضره.

وعلقت المجموعة عضوية الغابون ومشاركتها في جميع الأنشطة ذات الصلة بعد فترة وجيزة من سيطرة الجيش على السلطة في 30 أغسطس الماضي، وقالت إن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى عودة النظام الدستوري.

ولا يزال المجلس العسكري في السلطة لكنه قال في نوفمبر إنه يهدف إلى إجراء انتخابات في أغسطس 2025.