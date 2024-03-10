الإثنين 11 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

منظمة إقليمية ترفع العقوبات عن الغابون

الجنرال بريس أوليغي نغيما رئيس الغابون
10 مارس 2024 23:03

اتفقت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، على رفع العقوبات المفروضة على الغابون وإعادة دمجها في التكتل الإقليمي، وذلك بعد ستة أشهر من تعليق عضويتها إثر سيطرة الجيش على السلطة والإطاحة بالرئيس علي بونغو.
وقال ريجيس أونانجا ندياي، وزير خارجية الغابون، في خطاب بثه التلفزيون في وقت متأخر من مساء أمس السبت، إن الدول الأعضاء اتخذت القرار خلال اجتماع في غينيا الاستوائية المجاورة.
ولم يصدر أي بيان عن التكتل، لكن وزير خارجية بوروندي ألبرت شينجيرو أكد، في منشور على منصة «إكس»، أنه تم التوصل إلى اتفاق على رفع العقوبات في الاجتماع الذي حضره.
وعلقت المجموعة عضوية الغابون ومشاركتها في جميع الأنشطة ذات الصلة بعد فترة وجيزة من سيطرة الجيش على السلطة في 30 أغسطس الماضي، وقالت إن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى عودة النظام الدستوري.
ولا يزال المجلس العسكري في السلطة لكنه قال في نوفمبر إنه يهدف إلى إجراء انتخابات في أغسطس 2025.

المصدر: وكالات
الغابون
الجابون
المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا
رفع العقوبات
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
10 مارس 2024
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت أن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان
10 مارس 2024
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان
10 مارس 2024
طفل يلعب بالألعاب النارية في رفح عشية بدء شهر رمضان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود جديدة للتهدئة في غزة مع حلول رمضان
اليوم 02:15
التوافق على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ليبيا.. توافق على تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©