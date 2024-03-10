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«الشباب» تهاجم 3 أحياء استراتيجية في مقديشو

أرشيفية
11 مارس 2024 02:14

مقديشو (الاتحاد)

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أعلنت الشرطة الصومالية، أمس، أن حركة الشباب، الإرهابية هاجمت ثلاثة أحياء استراتيجية في العاصمة مقديشو.
وسقطت قذائف ليلاً على حي بوندير، حيث يقع مقر إقامة الرئيس حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري.
ومن جانبه، قال محمد ضاهر، وهو مسؤول رفيع في الشرطة: إن الهجوم لم يتسبب في ضحايا، رغم عدد المصابين المرتفع.  وأوضح ضاهر أن قذيفتين تسببتا أيضاً في إلحاق أضرار بمبنى للشرطة في حي عبد العزيز، قرب القصر الرئاسي. وإصابة أربعة على الأقل من أفراد الشرطة.
كما سقطت قذيفة أخرى قرب مقر جهاز المخابرات والأمن.  وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، عبر إذاعية موالية لها.

حركة الشباب الإرهابية
الصومال
مقديشو
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