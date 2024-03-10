الإثنين 11 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 10 إرهابيين بعملية أمنية غرب باكستان

أرشيفية
11 مارس 2024 02:14

إسلام آباد (وكالات)

أخبار ذات صلة
آصف علي زرداري يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لباكستان
انتخاب آصف زرداري رئيساً لباكستان للمرة الثانية

لقي 10 مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم خلال عمليتين أمنيتين نفذتها قوات الأمن الباكستانية في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.
 وأوضحت مصادر أمنية، أمس، أن قوات الأمن نفذت العمليتين بناءً على معلومات استخباراتية رصدت تحركات للإرهابيين في مقاطعة وزيرستان، اشتملت على محاولة تسلل مجموعة من الإرهابيين عبر الحدود المشتركة مع أفغانستان، حيث تصدت لها قوات الأمن، وتبادلت إطلاق النار مع المسلحين، وقضت على عشرة منهم، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح.
 وأضافت أن قوات الأمن تواصل عمليات التمشيط الأمني في تلك المناطق لتعقب أثر الإرهابيين. 
وفي السياق، أعلن مسؤولون مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخر، إثر انفجار وقع في وقت مبكر من صباح أمس في إقليم خيبر باختونخوا بشمال غرب باكستان. وفي حديث لصحيفة «دون» الإخبارية الباكستانية، أكد المتحدث باسم خدمات إنقاذ 1122، بلال فيضي، حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع بالقرب من طريق «بورد بازار» في مدينة بيشاور، مضيفا أنه قد تم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى خيبر التعليمي.

باكستان
عملية أمنية
الجيش الباكستاني
الإرهاب
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
10 مارس 2024
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت أن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان
10 مارس 2024
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان
10 مارس 2024
طفل يلعب بالألعاب النارية في رفح عشية بدء شهر رمضان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود جديدة للتهدئة في غزة مع حلول رمضان
اليوم 02:15
التوافق على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ليبيا.. توافق على تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©