مقتل 10 إرهابيين بعملية أمنية غرب باكستان

إسلام آباد (وكالات)

لقي 10 مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم خلال عمليتين أمنيتين نفذتها قوات الأمن الباكستانية في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية، أمس، أن قوات الأمن نفذت العمليتين بناءً على معلومات استخباراتية رصدت تحركات للإرهابيين في مقاطعة وزيرستان، اشتملت على محاولة تسلل مجموعة من الإرهابيين عبر الحدود المشتركة مع أفغانستان، حيث تصدت لها قوات الأمن، وتبادلت إطلاق النار مع المسلحين، وقضت على عشرة منهم، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح.

وأضافت أن قوات الأمن تواصل عمليات التمشيط الأمني في تلك المناطق لتعقب أثر الإرهابيين.

وفي السياق، أعلن مسؤولون مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخر، إثر انفجار وقع في وقت مبكر من صباح أمس في إقليم خيبر باختونخوا بشمال غرب باكستان. وفي حديث لصحيفة «دون» الإخبارية الباكستانية، أكد المتحدث باسم خدمات إنقاذ 1122، بلال فيضي، حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع بالقرب من طريق «بورد بازار» في مدينة بيشاور، مضيفا أنه قد تم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى خيبر التعليمي.