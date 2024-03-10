إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية التونسية

تونس (وكالات)
أحبطت وحدات من حرس الحدود البحري التونسي، عمليتي اجتياز للحدود البحرية التونسية، وأنقذت 77 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أجنبية مختلفة.
وأوضحت الإدارة العامة للحرس التونسي، في بيان، أن إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ المهاجرين قد جرتا بسواحل مدينتي جرجيس والمهدية بجنوب ووسط تونس، مشيرةً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المجموعة المهاجرة.
وقضى أكثر من 1300 مهاجر غادروا الساحل التونسي لمحاولة الوصول إلى أوروبا في البحر عام 2023، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتخصص في قضايا الهجرة.