إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية التونسية

تونس (وكالات)

أحبطت وحدات من حرس الحدود البحري التونسي، عمليتي اجتياز للحدود البحرية التونسية، وأنقذت 77 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أجنبية مختلفة.‏

وأوضحت الإدارة العامة للحرس التونسي، في بيان، أن إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ المهاجرين قد جرتا بسواحل مدينتي جرجيس والمهدية بجنوب ووسط تونس، مشيرةً ‏إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المجموعة المهاجرة.‏

وقضى أكثر من 1300 مهاجر غادروا الساحل التونسي لمحاولة الوصول إلى أوروبا في البحر عام 2023، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتخصص في قضايا الهجرة.