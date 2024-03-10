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إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية التونسية

حرس الحدود التونسي يتصدى لمحاولة هجرة غير شرعية (رويترز)
11 مارس 2024 02:14

تونس (وكالات)

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أحبطت وحدات من حرس الحدود البحري التونسي، عمليتي اجتياز للحدود البحرية التونسية، وأنقذت 77 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أجنبية مختلفة.‏
 وأوضحت الإدارة العامة للحرس التونسي، في بيان، أن إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ المهاجرين قد جرتا بسواحل مدينتي جرجيس والمهدية بجنوب ووسط تونس، مشيرةً ‏إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المجموعة المهاجرة.‏
وقضى أكثر من 1300 مهاجر غادروا الساحل التونسي لمحاولة الوصول إلى أوروبا في البحر عام 2023، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتخصص في قضايا الهجرة.

تونس
الهجرة
المهاجرين
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