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تجميد تأشيرات موظفي الإغاثة يُفاقم مشكلة إيصال المساعدات في غزة

قصف إسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
11 مارس 2024 02:14

غزة (الاتحاد)

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تواجه الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة تحدياً جديداً يُضاف إلى عمليات التفتيش المرهقة على الحدود والقصف الإسرائيلي المتواصل، ويتمثل في تجميد منح تأشيرات دخول للعديد من عمال الإغاثة الدوليين.
وتوقفت السلطات الإسرائيلية عن إصدار تأشيرات جديدة أو تجديد التأشيرات القديمة للموظفين الأجانب في المنظمات غير الحكومية الدولية الذين يشغل معظمهم مناصب عليا، وفق ثلاثة مسؤولين كبار في المجال الإنساني وهيئة تمثل أكثر من 80 مجموعة إغاثية.
قال فارس العاروري، مدير رابطة وكالات التنمية الدولية «AIDA» التي تعمل في الأراضي الفلسطينية، إنه بحلول يوم الخميس الماضي، انتهت صلاحية 57 من تأشيرات موظفي الإغاثة منذ اندلاع الحرب، في حين أن 42 تأشيرة أخرى ستنتهي صلاحيتها في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأضاف أن «ما لا يقل عن 50 طلباً للحصول على تأشيرات جديدة للموظفين لتكثيف الاستجابة لتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية ما زالت من دون رد».
وقال العاروري: «لدينا في المجمل نحو 150 وظيفة نحتاج إلى أن نشغلها على نحو عاجل منذ شهرين وليس غداً، نحن نعتبر هذا جزءاً لا يتجزأ من الحصار واسع النطاق على عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة».
وصرح مسؤول في الأمم المتحدة، طالباً عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس، أن الأمم المتحدة لم تحصل أيضاً على أي رد على عشرات طلبات الحصول على تأشيرة حالياً.

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