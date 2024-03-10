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سفينة أميركية تتجه إلى «المتوسط» للبدء في تشييد ميناء مساعدات غزة

فتاة في مركز إيواء مؤقت بمدينة رفح (أ ف ب)
11 مارس 2024 02:15

واشنطن (وكالات)

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية الوسطى «سنتكوم»، انطلاق سفينة الدعم «فرانك بيسون» في طريقها إلى شرق المتوسط لتوصيل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، مشيرةً إلى أنها تحمل معدات أولية لإنشاء ميناء مساعدات مؤقت على ساحل غزة.
وأضافت «سنتكوم»، في بيان، أن «السفينة الجنرال فرانك بيسون غادرت قاعدة لانجلي يوستيس المشتركة بولاية فرجينيا، السبت، بعد أقل من 36 ساعة على إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستعمل على إيصال المساعدات إلى غزة بحراً».
 وفي سياق آخر، ظلت سفينة تحمل أطناناً من المواد الغذائية لغزة راسية في ميناء قبرصي أمس، بينما تجري الاستعدادات لتدشين طريق بحري إلى القطاع.
وتعتزم سفينة الإنقاذ «أوبن أرمز» قطر بارجة تحمل 200 طن من المواد الغذائية. 
وجاءت الإمدادات من المؤسسة الخيرية «وورلد سنترال كيتشن» أو المطبخ المركزي العالمي، التي تعمل مع منظمة «برواكتيفا أوبن أرمز» الإسبانية غير الحكومية.
وقالت المؤسسة، إن لديها 500 طن أخرى من الإمدادات في قبرص، وستُرسل ضمن مهام مستقبلية، لكن لم يتضح بعد متى ستغادر المساعدات. 
وجرى الانتهاء من شحنها في وقت متأخر من أمس الأول، لكن مصدراً قال إن المغادرة مشروطة جزئيا بإنشاء رصيف مؤقت في غزة لتسهيل عمليات التسليم، نظراً لعدم وجود بنية تحتية للموانئ في القطاع.

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