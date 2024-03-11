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قتلى ومفقودون بسبب الأمطار الغزيرة في جنوب شرق فرنسا

أرشيفية
11 مارس 2024 10:03

قضى ثلاثة أشخاص على الأقلّ بسبب أمطار غزيرة في جنوب شرق فرنسا فيما توقفت ليلًا عمليات البحث عن أربعة آخرين مفقودين بينهم طفلان من عائلة واحدة، وذلك بسبب مستويات المياه العالية إلى حدّ خطير.

وقال المسؤول في جهاز الإطفاء تييري كاري إن عمليات البحث لا يمكنها أن تستمر "نظرًا لحالة الممرات المائية التي تجعل التدخل خطرًا للغاية"، مؤكدًا أنها ستستأنف صباح الاثنين اعتمادا على مستويات المياه.

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وحاصرت المياه عائلة من أربعة أفراد، بينهم طفلان في الرابعة والثالثة عشرة، خلال محاولتها عبور جسر بسيارتها قرابة الساعة 23,30 السبت شمال مدينة نيم، وفق ما أفاد المسؤول المحلي فريدريك لوازو.

وأعلنت حال التأهب البرتقالية في ست مناطق بجنوب شرق فرنسا جراء الأمطار غير المسبوقة المرتبطة بالعاصفة مونيكا.

المصدر: وكالات
أمطار غزيرة
فرنسا
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