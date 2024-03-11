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حصيلة جديدة لضحايا الفيضانات بسومطرة الإندونيسية

امرأة تقف بالقرب من منزل متضرر بجوار نهر بعد فيضان مفاجئ في بيسيسير سيلاتان في غرب سومطرة
11 مارس 2024 10:32

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 26 قتيلاً و11 مفقودا، حسبما أكد مسؤول في خدمات الإسعاف الإثنين. 
وتسبّبت أمطار غزيرة الخميس بالكارثة في مقاطعة سومطرة الغربية، حيث فاضت أنهر واجتاحت الانزلاقات الأرضية منازل.
وقال المتحدث في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري إن "11 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين فيما عثر على 26 قتيلا".
في منطقة بيسيسير سيلاتان عثر على جثث 23 شخصا فيما لا يزال ستة في عداد المفقودين، بحسب المسؤول في وكالة إدارة الكوارث في مقاطعة سومطرة الغربية، فجر سوكما.
وفي منطقة بادانغ باريامان تسببت أمطار غزيرة بقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.
وتعيق الأحوال الجوية السيئة وتقطع الكهرباء جهود الإنقاذ، وفق سوكما.
وقال سوكما "يستمر هطول الأمطار اليوم ويقوم عناصر الإنقاذ بعملية إغاثة رغم المطر" مرجحا أن يرتفع عدد الضحايا.
والأحد تمكنت فرق الإنقاذ من فتح طريق إلى المناطق الأكثر تضررا وتوزيع المساعدات على الاشخاص الذين تم إجلاؤهم، مثل الخيام والأدوية والأغذية سريعة التحضير.
وألحقت الكارثة أضرارا بمئات المنازل والجسور والمساجد ومرافق عامة أخرى.

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المصدر: وكالات
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سومطرة
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