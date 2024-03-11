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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا
11 مارس 2024 18:05

قالت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الاثنين، إن حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار استوائية على إقليم غرب سومطرة بإندونيسيا ارتفعت إلى 26 قتيلاً.

وقال عبد المهاري المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الوطنية إن 11 شخصاً مازالوا مفقودين.

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وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضان الأنهار وانهيار منحدرات التلال منذ الخميس الماضي، كما اجتاحت  المياه المنازل وأدت لانعزال مناطق في عدة مقاطعات، وفقاً لما قالته الوكالة. كما نزح أكثر من 80 ألف شخص من منازلهم. وقد وصل مدير الوكالة سوهاريانتو إلى عاصمة الإقليم بادانج اليوم الاثنين لقيادة جهود الطوارئ وتفقد المناطق المتضررة.

المصدر: وكالات
إندونيسيا
الفيضانات
الانهيارات الأرضية
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