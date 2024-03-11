رفع علم السويد في مقر «الناتو» بعد انضمامها للحلف

رُفع علم السويد، اليوم الاثنين، في مقرّ حلف شمال الأطلسي «ناتو» في العاصمة البلجيكية بروكسل بعدما أصبحت الدولة الاسكندينافية العضو الثاني والثلاثين في التحالف الدفاعي.

وقال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام للحلف إن «الناتو» أصبح «أكبر وأقوى»، قبيل انضمام العلم السويدي إلى 31 علماً آخر مرفوعة أمام مقرّ الحلف في بروكسل.

تحت أمطار غزيرة وبحضور ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، رفع ضابطان من الجيش السويدي العلم الأصفر والأزرق على أنغام النشيد الوطني للبلاد.

ورُفع العلم بين علمَي إسبانيا وتركيا.

وأضاف ستولتنبرغ «يعكس انضمام السويد مرة جديدة أن باب (الناتو) مفتوح. لكلّ دولة الحقّ في اختيار طريقها الخاص».

أعلنت السويد وفنلندا، في مايو 2022، ترشحهما للانضمام إلى التحالف، متخلّيتين بذلك عن عقود من الحياد أعقبت الحرب العالمية الثانية، تلاها عدم انحياز عسكري منذ نهاية الحرب الباردة.

وتساهم ستوكهولم في قوات حفظ السلام الدولية، إلا أنها لم تشهد حرباً منذ نزاع مع النرويج في عام 1814.

الخميس، سلّم رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الوثائق الرسمية لانضمام بلده إلى حلف شمال الأطلسي. وتم توقيع معاهدة حلف شمال الأطلسي في واشنطن في أبريل 1949.