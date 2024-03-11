الكرملين يرفض التعليق على أنباء عن إقالة قائد عسكري كبير

رفض المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، التعليق على أنباء عن إقالة قائد عسكري روسي بارز.كانت وسيلتان إعلاميتان روسيتان أوردتا تقارير عن إقالة الأدميرال نيكولاي إيفمينوف قائد الأسطول الروسي.

واكتفى ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية بالإشارة إلى أن بعض المراسيم «سرية»، ولا يمكن بالتالي التعليق عليها.يأتي ذلك غداة إعلان وسيلتي الإعلام الروسيتين «فونتانكا» و«إزفستيا» إقالة إيفمينوف واستبداله بألكسندر مويسيف الذي كان يتولى حتى الآن قيادة أسطول الشمال.

وفي رده على الصحافيين حول هذه المعلومات، قال بيسكوف «هناك مراسيم تُصنف سرية. لا أستطيع التعليق عليها. لم تصدر مراسيم علنية حول هذا الموضوع».

وتشكل الإقالة، في حال تم تأكيدها، تعديلاً كبيراً داخل القيادة العسكرية الروسية.

قاد الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، البالغ من العمر 61 عاماً، الأسطول الروسي بأكمله منذ مايو 2019، وفقا لسيرته الذاتية الرسمية. وتولى قبل ذلك منصب قائد أسطول الشمال.

وتتعرض شبه جزيرة القرم، من حين لآخر، لهجمات جوية وبحرية بمسيرات وصواريخ أوكرانية، نظراً لأهميتها بالنسبة لعمليات الدعم اللوجستي للقوات الروسية.

على سبيل المثال، أعلنت القوات البحرية الأوكرانية، مطلع مارس الجاري، أن وحدة خاصة دمرت «أحدث سفينة دورية بحرية روسية، سيرغي كوتوف» بواسطة مسيرات قرب مضيق «كيرتش» الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.

ونشرت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية مقطع فيديو بالأبيض والأسود قالت إنه للهجوم الليلي. ويظهر الشريط مسيّرة بحرية وهي تقترب من السفينة الروسية، البالغ طولها 94 متراً، قبل أن يقع انفجار تسبب بكرة لهب كبيرة، أعقبه تصاعد دخان وتطاير شظايا على ارتفاع شاهق.