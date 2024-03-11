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لبنان.. إنقاذ 20 سورياً من الغرق أثناء محاولة للهجرة

لبنان.. إنقاذ 20 سورياً من الغرق أثناء محاولة للهجرة
12 مارس 2024 02:49

بيروت (الاتحاد)

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أعلن الجيش اللبناني، أمس، أنه أنقذ 20 سورياً من الغرق أثناء محاولة تهريبهم عبر البحر المتوسط بطريقة غير نظامية إلى خارج البلاد.
وقال الجيش، في بيان، إنه توافرت «معلومات عن تعرّض مركب للغرق قبالة شاطئ مدينة طرابلس شمال لبنان، أثناء استخدامه لتهريب أشخاص».
وأضاف أن «دورية من القوات البحرية في الجيش تمكنت من إنقاذ 20 سورياً، بينهم نساء كانوا على متن القارب».
وتشهد الحدود اللبنانية الشرقية والشمالية مع سوريا موجة نزوح كثيفة منذ أكثر من شهر، وسط محاولات للهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر.
ويوجد في لبنان 1.8 مليون لاجئ سوري، منهم نحو 880 ألفاً مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية.

لبنان
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الهجرة
أزمة الهجرة
الجيش اللبناني
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