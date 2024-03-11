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تصفية 3 عناصر من «الشباب» في الصومال

جنود صوماليون (أرشيفية)
12 مارس 2024 02:50

مقديشو (الاتحاد)

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تدمير قواعد لعناصر «الشباب» جنوب الصومال

أعلن الجيش الصومالي تصفية ثلاثة من ميليشيات حركة الشباب في عملية عسكرية مشتركة مع الشركاء الدوليين جنوب غرب البلاد. 
واستهدفت العملية العسكرية التي جرت في مناطق تابعة لمحافظة شبيلي السفلى تجمعاً لعناصر الحركة أثناء تخطيطهم لعملية إرهابية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أمس.
وأشارت الوكالة إلى أن العملية العسكرية أسفرت أيضاً عن تدمير المتفجرات التي كانوا يعدونها. 
ويشن الجيش الوطني عمليات عسكرية لملاحقة فلول حركة الشباب في المناطق التابعة لولايات هيرشبيلي وجلمدج وجوبالاند، حيث أسفرت تلك العمليات عن خسائر فادحة في صفوف الإرهابيين. 
وأمس الأول، أعلنت الشرطة الصومالية، أن حركة الشباب، الإرهابية هاجمت ثلاثة أحياء استراتيجية في العاصمة مقديشو.
وسقطت قذائف ليلاً على حي بوندير، حيث يقع مقر إقامة الرئيس حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري.
ومن جانبه، قال محمد ضاهر، وهو مسؤول رفيع في الشرطة، إن الهجوم لم يتسبب في ضحايا، رغم عدد المصابين المرتفع.  وأوضح ضاهر أن قذيفتين تسببتا أيضاً في إلحاق أضرار بمبنى للشرطة في حي عبد العزيز، قرب القصر الرئاسي، وإصابة أربعة على الأقل من أفراد الشرطة.

الجيش الصومالي
الصومال
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
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