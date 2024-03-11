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اعتقال إرهابيين وضبط متفجرات في بغداد

اعتقال إرهابيين وضبط متفجرات في بغداد
12 مارس 2024 02:50

هدى جاسم (بغداد)

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس، اعتقال 4 متهمين، بينهم ثلاثة إرهابيين، وضبط كمية كبيرة من المتفجرات في مناطق متفرقة من العاصمة.
وذكرت القيادة في بيان أنه «تم إلقاء القبض على 3 إرهابيين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب بعد أن نصبت لهم كمائن ضمن مناطق (حي الإعلام، المشاهدة) في حين وردت معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود كميات من المواد المتفجرة في منطقة هور (البو فراس) مخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية».
وأشارت إلى أنه «تم رفع المواد المتفجرة من قبل قوة مشتركة من اللواء 25 ومفرزة من جهاز الأمن الوطني ومن دون حوادث»، مبينةً أنه «تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».

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