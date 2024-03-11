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انفجار قرب سفينة قبالة سواحل اليمن

غرق جزء من سفينة «روبيمار» جراء استهدافها من قبل الحوثيين (أ ف ب)
12 مارس 2024 02:51

دبي (وكالات)

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أفادت وكالة «يو كاي إم تي أو» البريطانية للأمن البحري، أمس، بأنها تلقت بلاغاً عن سماع دويّ انفجار قرب سفينة قبالة السواحل اليمنية، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير.
وقالت الوكالة التابعة للبحرية البريطانية، إن ربان السفينة «أبلغ عن صوت انفجار في محيط السفينة» إلى جنوب غرب ميناء الصليف اليمني.
من جهتها، أشارت وكالة «أمبري» البريطانية أيضاً للأمن البحري إلى أنها «على علم بحادث مرتبط بصاروخ غرب» مدينة الحديدة الساحلية، من دون مزيد من التفاصيل. أشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في تغريدة على حسابها بـ «إكس»، أنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 71 ميلاً بحرياً جنوب غربي الصليف اليمني. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن أي هجوم.
لكن الحادثة تأتي في سياق هجمات متواصلة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ينفذها الحوثيون. ولمحاولة ردعهم، تنفّذ القوّات الأميركيّة والبريطانيّة ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.

السواحل اليمنية
اليمن
الصليف
الحديدة
جماعة الحوثي
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