اليمين يفوز بالانتخابات التشريعية البرتغالية

مدريد (وكالات)

أقر زعيم الحزب الاشتراكي البرتغالي بيدرو نونو سانتوس بهزيمته في الانتخابات البرلمانية وفوز التحالف الديمقراطي الذي يمثل يمين الوسط في الانتخابات التشريعية بفارق ضئيل جداً. وقال التلفزيون الإسباني الرسمي، إن ذلك جاء مساء أمس الأول بعد فرز 99% من الأصوات التي أظهرت تقارباً بين يمين الوسط والاشتراكيين في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت أمس الأول.

من جانبه، قال رئيس وزراء البرتغال المنتهية ولايته الاشتراكي أنطونيو كوستا، إن النتائج تظهر تقارباً كبيراً، إلا أن النتائج النهائية قد تستغرق أياماً بانتظار فرز أصوات البرتغاليين في الخارج علماً بأن مجلس الجمهورية البرتغالي الجديد أصبح يضم 9 أحزاب برلمانية مقارنة بـ 8 في انتخابات عام 2022. وفي إيطاليا، حقق مرشح المعسكر الحكومي اليميني بزعامة رئيسة الوزراء، جورجا ميلوني، فوزاً في الانتخابات المحلية التي جرت أمس، في منطقة أبروتسو بوسط إيطاليا.