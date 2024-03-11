تحذيرات من أوضاع كارثية بأوروبا بسبب مخاطر الطقس

دينا محمود (لندن)

حذرت الوكالة الأوروبية للبيئة، أمس، من أن أوروبا قد تواجه أوضاعاً «كارثية» إذا لم تقيّم المخاطر المناخية التي تواجهها والتي بلغ كثير منها بالفعل مستوى حرجاً.

وكتبت الوكالة في بيان قدمت فيه أول تقرير لها حول تقييم المخاطر المناخية في أوروبا أن «الحرارة الشديدة والجفاف وحرائق الغابات والفيضانات التي شهدناها في السنوات الأخيرة في أوروبا ستتفاقم» و«ستؤثر في الظروف المعيشية في كل أنحاء القارة».

وشددت مديرة الوكالة لينا يلا-مونونين، خلال مؤتمر صحافي، على أن «هذه الأحداث، تمثل الوضع الطبيعي الجديد، ويجب أن تكون أيضاً بمثابة طلقة تحذيرية».

واستناداً إلى الوكالة، فإن المناطق الأكثر عرضة للخطر هي تلك الواقعة في جنوب أوروبا «حرائق ونقص في المياه وما لذلك من تأثيرات في الإنتاج الزراعي، وتأثير الحرارة على العمل في الخارج والصحة» والمناطق الساحلية المنخفضة الارتفاع «فيضانات، تسرب المياه المالحة». وشددت الوكالة على أن شمال أوروبا لم يسلم من الآثار، وهذا ما تظهره الفيضانات الأخيرة في ألمانيا أو حرائق الغابات في السويد. وكشفت دراسة حديثة النقاب، عن أن الجيل الشاب في العالم، ربما يكون الأكثر قلقاً وتخوفاً من التبعات المتسارعة لتغير المناخ، والتأثير المستقبلي المحتمل لها على البشرية، مقارنة بالأجيال الأخرى الأكبر منه سناً.

وأشارت الدراسة، التي استطلعت آراء شبان ينتمون إلى ما يُعرف بـ «الجيل زد» الذي وُلِدَ أبناؤه بين عاميْ 1995 و2010، إلى أن أكثر من 80% منهم، قالوا إنهم «قلقون» أو «قلقون بشدة» إزاء التغير المناخي، وما ينجم عنه من تغيرات متطرفة في الطقس.

وبحسب الدراسة التي شملت مجموعة من طلاب الجامعات الأسترالية المنتمين لهذه الفئة العمرية، يمثل تغير المناخ مبعث القلق الأبرز بالنسبة لهؤلاء الشبان، فيما يتعلق بوضع البيئة في العالم حاليا، والمخاطر التي تواجهها، والانعكاسات المحتملة لذلك، على حياتهم في المستقبل.