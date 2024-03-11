زيلينسكي يعلن البدء في بناء 3 خطوط دفاعية جديدة

كييف (وكالات)

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس، البدء ببناء ثلاثة خطوط من التحصينات الجديدة بطول 2000 كيلومتر في أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي في قناته على «تلغرام»: «هناك موضوع مهم هو التحصين، تقرير رئيس الوزراء دينيس شميغال حول وتيرة بناء خطوط دفاعية جديدة، ثلاثة خطوط بطول 2000 كيلومتر، مهمة واسعة النطاق».

وكان رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال قد صرح في 4 مارس الجاري أن كييف خصصت 525.6 مليون دولار لبناء التحصينات هذا العام، وفي الوقت نفسه، أشارت نائبة البرلمان الأوكراني عن حزب التضامن الأوروبي، فيكتوريا سيومار، إلى أن البلاد تفتقر بشدة إلى الأموال اللازمة لحل هذه المشكلة.

وفي أوائل فبراير، قال القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، وقبل أيام قليلة من تعيينه في هذا المنصب، إن القوات الأوكرانية تحولت من الإجراءات الهجومية إلى الدفاعية، وفي الوقت نفسه، قيم الوضع في الجبهة بأنه معقد ومتوتر.

وأشاد رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا، كيريل بودانوف، بالخطوط الدفاعية الروسية في مايو 2023، ووصفها بالصحيحة والقوية.