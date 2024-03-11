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«الإحصاء الفلسطيني»: 2.3 مليار دولار خسائر الاقتصاد

فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى مدمر في رفح (رويترز)
12 مارس 2024 02:49

رام الله (الاتحاد)

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أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر في الإنتاج تقدر قيمتها بـ 2.3 مليار دولار أميركي خلال الأشهر الأربعة الأولى للحرب من أكتوبر إلى يناير الماضيين. 
وأوضح الإحصاء، في بيان صحفي أمس، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، أن هناك توقفاً شبه تام في عجلة الإنتاج لمنشآت القطاع الخاص في قطاع غزة وتراجعاً غير مسبوق في الضفة الغربية. 
ولفت إلى أن غالبية العمالة في قطاع غزة التي تقدر بأكثر من 153 ألف عامل تعطّلت، باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية. وأشارت التقديرات الأولية إلى أن «إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب، فقد ما نسبته 27% مقارنة مع المعدل الطبيعي للإنتاج خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب بخسارة تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار». 
وطبقاً للبيان، خسر قطاع غزة ما نسبته 86% من إنتاجه الطبيعي خلال الفترة نفسها، أي بما يعادل 810 ملايين دولار أميركي، وهو ما سينعكس سلباً على الإيرادات العامة في فلسطين. 

الاقتصاد الفلسطيني
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