مصر تؤكد ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة

القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ضرورة تكثيف الجهود كافة من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة، باعتباره الهدف ذا الأولوية القصوى، وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 الخاص بعمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة دخول المساعدات، والتغلب على العوائق.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير شكري، أمس، وفد غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، والذي يعتزم زيارة العاصمة الأميركية واشنطن خلال الشهر الجاري.

وذكر أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، في بيان صحفي، أن وزير الخارجية حرص على استعراض أبرز التطورات في العلاقات المصرية الأميركية، وما تشهده المرحلة الحالية من تشاور وتنسيق بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية، وأبرزها سبل التعامل مع الأزمة في غزة وتداعياتها.