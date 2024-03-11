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قرقاش: الإمارات وضعت كل تركيزها لتقديم الدعم لأهالي غزة

أنور قرقاش
12 مارس 2024 02:51

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات وضعت كُل تركيزها لتقديم الدعم الإنساني لأهالي قطاع غزة لمواجهة الكارثة غير المسبوقة، مشيراً إلى أن الدولة اختارت الأفعال لتكون محطة فارقة في مواجهة الحرب.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «لمواجهة الكارثة غير المسبوقة في غزة، وضعت الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد كُل تركيزها لتقديم الدعم الإنساني لأهالي القطاع، على مدى الأشهر الماضية لم نتردد عن تطبيق شتى المبادرات لإنقاذ الأرواح البريئة». وأضاف: «اخترنا الأفعال لتكون محطة فارقة في مواجهة هذه الحرب التي أهلكت الحرث والنسل».

أنور قرقاش
الإمارات
غزة
فلسطين
قطاع غزة
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الحرب في غزة
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