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ترامب يكشف عن أول إجراء سيتخذه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية

ترامب
12 مارس 2024 11:55

تعهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الإفراج عن منفذي هجوم الكابيتول مطلع العام 2021، بحال فوزه بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال" الاثنين "إن الإجراءات الأولى التي سأتخذها بصفتي الرئيس المقبل ستكون إغلاق الحدود" مع المكسيك و"الإفراج عن منفذي هجوم الكابيتول".

واقتحم أنصار الرئيس السابق مبنى الكونجرس الأميركي في السادس من يناير 2021.
وتمّ توجيه الاتهام الى أكثر من 1350 شخصاً بالضلوع في الاعتداءات على الكابيتول، وفق آخر الأرقام الصادرة عن وزارة العدل الأسبوع الماضي. وصدرت أحكام بالسجن بحق نحو 500 منهم.




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المصدر: وكالات
هجوم الكابيتول
مبنى الكابيتول
دونالد ترامب
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