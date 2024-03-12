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الدنمارك تمنح أوكرانيا 308 ملايين يورو

الدنمارك تمنح أوكرانيا 308 ملايين يورو
12 مارس 2024 20:43

أعلنت كوبنهاغن الثلاثاء أنّه سيتمّ تمويل تزويد أوكرانيا بمدافع قيصر الفرنسية ومدافع هاون وذخائرها، من خلال تبرّع دنمركي جديد بقيمة 2,3 مليار كرونة (308 ملايين يورو).
وقال وزير الدفاع ترويلس لوند بولسن في بيان صادر عن وزارته، إنّ «أوكرانيا تسعى بشدّة للحصول على أنظمة المدفعية وقذائف الهاون».
وتعدّ الدنمارك رابع أكبر مانح للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، وفقاً لمعهد «كيل» للاقتصاد الدولي والذي يتخذ من ألمانيا مقرّاً.
وتقوم الدنمارك بتمويل هذه التبرّعات من صندوقها المخصّص لأوكرانيا، والذي يقدّر بنحو 63,1 مليار كرونة (9,2 مليارات يورو).
وأشار الوزير إلى أنّ «هذه التبرّعات يتمّ تقديمها بالتعاون مع حلفائنا وتشكّل إشارة مهمّة إلى أنّنا ندعم أوكرانيا على جبهة واسعة».
وقالت الوزارة إنّه يتمّ تمويل مدافع قيصر بالتعاون مع فرنسا، فيما يتمّ تمويل القذائف المدفعية عيار 155 ملم مع إستونيا وجمهورية التشيك.

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المصدر: آ ف ب
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