نشوب حريق في مركز لإقامة اللاجئين ببرلين

ذكرت إدارة الإطفاء في العاصمة الألمانية برلين، أن حريقاً نشب اليوم الثلاثاء، في مركز كبير لإقامة اللاجئين في المدينة، دمر خيمة مؤقتة، لكنه لم يسفر عن أي إصابات.

ودمر الحريق خيمة تبلغ مساحتها حوالي ألف متر مربع في مركز اللاجئين، الذي يقع على أرض مطار تيجل الذي خرج من الخدمة في العاصمة الألمانية. ولم يتضح سبب الحريق بعد.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء، إن الخيمة الكبيرة كانت تؤوي 380 شخصاً، لكن جميعهم تمكنوا من المغادرة في الوقت المناسب.

وبحسب المسؤولين، تم إخلاء أربعة أروقة مؤقتة كإجراء احترازي. وأضاف المتحدث أن الحريق لم يمتد إلى الخيام الأخرى بمركز إقامة اللاجئين، وأن الوضع «يمكن السيطرة عليه».

ويمكن رؤية سحابة دخانية كثيفة فوق موقع المطار السابق، فيما كافح عشرات من رجال الإطفاء لإخماد الحريق. وتم بناء المنشأة لإيواء ما يصل إلى 7 آلاف شخص، وتضم حالياً نحو 4 آلاف لاجئ، وفقاً للمتحدث باسم مكتب شؤون اللاجئين بولاية برلين.

ويعد مركز الاستقبال هذا من أكبر مراكز استقبال المهاجرين في ألمانيا.