زيلينسكي: الوضع على الجبهة الأمامية أفضل

كييف (وكالات)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الوضع على جبهة الحرب الأوكرانية مع روسيا أفضل مما كان عليه منذ ثلاثة أشهر، حيث لم تحقق القوات الروسية أي تقدم جديد بعد سيطرتها الشهر الماضي على مدينة أفدييفكا في شرق البلاد. وأوضح زيلينسكي، في تصريحات صحفية، أن أوكرانيا طورت موقعها الاستراتيجي، على الرغم من نقص الأسلحة، لكنه أشار إلى أن الوضع قد يتغير مرة أخرى إذا لم تتلق بلاده إمدادات جديدة، مضيفاً «الوضع أفضل بكثير مما كان عليه خلال الأشهر الثلاثة الماضية». وأردف «عملنا بطريقة فعالة للغاية لمواجهة الطائرات الروسية، وضعنا تحسن في الشرق. وأوقفنا تقدم القوات الروسية». وفي السياق، قال مسؤول كبير بالفاتيكان، أمس، إن الشرط الأول لأي مفاوضات لإنهاء الأزمة في أوكرانيا هو وقف الهجوم الروسي.

واستدعت وزارة الخارجية الأوكرانية سفير الفاتيكان، أمس الأول، للتعبير عن «خيبة الأمل» إزاء تصريحات سابقة للبابا فرنسيس مفادها أن على أوكرانيا أن تتحلى بما أسماها «شجاعة الراية البيضاء»، وأن تدخل في محادثات مع روسيا لإنهاء الأزمة المستمرة منذ عامين. وقال الكاردينال بيترو بارولين، أمس، إن الفاتيكان يضغط من أجل وقف إطلاق النار و«قبل كل شيء، يجب أن توقف روسيا إطلاق النار».

إلى ذلك، رفض المستشار الألماني أولاف شولتس مرة أخرى بوضوح تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز «توروس»، مضيفاً أنه يخشى أن تنجر ألمانيا إلى الأزمة القائمة.