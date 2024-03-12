اليونان قلقة من تزايد تدفق المهاجرين

أثينا (وكالات)

تشعر الحكومة اليونانية بقلق بالغ بسبب الارتفاع الكبير في أعداد الوافدين الجدد، حيث وصل 300 شخص إلى جزيرة كريت خلال عطلة نهاية الأسبوع وحدها، بحسب ما أوردته صحيفة «كاتيميريني» اليونانية، أمس. وصار الارتفاع الأخير في أعداد المهاجرين إلى الشواطئ الجنوبية لجزيرة كريت مصدر قلق متزايد بالنسبة للحكومة، التي تتوقع تدخلاً من جانب المفوضية الأوروبية. ومن جانبه، قال وزير الهجرة واللجوء ديميتريس كيريديس: «بالطبع نحن قلقون، ومع ذلك، سنتعامل مع هذه القضية بالتعاون مع أوروبا». وأوضح أن تزايد أعداد الوافدين إلى كريت وجافدوس يأتي عبر طرق جديدة للهجرة منذ مطلع العام. وقال إنه أثار هذه القضية في الاجتماعين الأخيرين لوزراء الهجرة بالاتحاد الأوروبي، حيث تتوقع أثينا تدخل المفوضية خلال الفترة المقبلة.