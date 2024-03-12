هايتي تأمل في التهدئة غداة استقالة رئيس الوزراء

كينغستون (وكالات)

يأمل الهايتيون في تهدئة التوتر في بلدهم غداة استقالة رئيس الوزراء أرييل هنري الذي استجاب لضغوط الشركاء الإقليميين.

وأعلنت استقالة رئيس الحكومة، خلال اجتماع طارئ لمجموعة دول الكاريبي «كاريكوم» وممثلين عن الأمم المتحدة في جامايكا، حيث تعهد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن بأن تُقدّم واشنطن 133 مليون دولار إضافيّة لدعم حلّ الأزمة في هايتي. وقال أرييل هنري في خطاب الاستقالة الذي نُشر على الإنترنت: «لا يمكن للحكومة التي أقودها أن تظلّ غير مبالية بهذا الوضع»، مضيفاً «كما سبق أن قلت، لا توجد تضحيات أعظم يمكن أن نقدّمها لوطننا هايتي». ولم يتمكّن هنري من العودة إلى البلاد بسبب تصاعد العنف، وهو لا يزال عالقاً في بورتوريكو، وشارك عبر الفيديو في اجتماع «الكاريكوم». وأكّد استقالته في اتصال هاتفي أمس الأول مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي كان في جامايكا، وفق مسؤول أميركي أكّد أن واشنطن ترحّب ببقاء هنري في بورتوريكو في حال أراد ذلك.

في مطلع مارس الجاري، وقع هنري اتفاقاً في نيروبي للسماح بإرسال عناصر شرطة كينيين، ويحاول منذ ذلك الحين العودة إلى هايتي.

بعد إعلان استقالة هنري، قال رئيس غويانا الرئيس الحالي لمجموعة «كاريكوم» محمد عرفان علي في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع في جامايكا إنّه سعيد بإعلان «اتفاق بشأن حكم انتقالي يمهّد الطريق لانتقال سلمي للسلطة».

ومن المفترض أن تؤدي هذه النتيجة إلى «خطة عمل قصيرة المدى في ما يتعلق بالأمن» و«انتخابات حرة ونزيهة».

وتشهد عاصمة هايتي اشتباكات بين الشرطة ومجموعات مسلحة تهاجم مواقع استراتيجية بما في ذلك القصر الرئاسي وأقسام الشرطة والسجون.

ودعا مجلس الأمن الدولي الاثنين الماضي جميع الأطراف السياسيين في هايتي إلى مفاوضات جدية لـ«استعادة المؤسسات الديموقراطية» في البلاد.

تزامناً، أجلي جميع موظفي الاتحاد الأوروبي في بور أو برنس الاثنين الماضي.

وليل السبت الأحد، قام الأميركيون بإجلاء موظفيهم الدبلوماسيين غير الأساسيين بطائرة هليكوبتر من بور أو برنس. وأعلنت السلطات حال الطوارئ قبل أسبوع والتي تشمل حظر تجول ليلياً في الإدارة الغربية التي تضم العاصمة.

وفي حديثه خلال الاجتماع الطارئ في جامايكا بشأن هايتي، قال بلينكن: إنّ حالة الفلتان في الدولة الكاريبيّة الفقيرة تظهر الحاجة الملحّة لنشر قوة متعدّدة الجنسيّات، ستُساهم فيها الولايات المتحدة بمبلغ إضافي يصل إلى 100 مليون دولار، بينما سيتمّ توفير 33 مليون دولار للمساعدة الإنسانيّة.