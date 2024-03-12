الإمارات: التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والحوكمة تحديات عالمية

نيويورك (الاتحاد)

أكدت الإمارات أن التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وإصلاحات الحوكمة العالمية تحديات بارزة يواجهها المجتمع الدولي اليوم في مختلف المحافل المتعددة الأطراف ومن خلال مبادرات مختلفة.

وشددت الإمارات، أمس، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب نائب المندوب الدائم لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، في إحاطة مجموعة العشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة أن يشكل التمويل الدولي للمناخ ركيزة مهمة لإصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وعلى وجه التحديد، يجب علينا أن نجعلها متاحة بشكل أكبر، ويمكن الوصول إليها، وبأسعار معقولة.

وأضاف: «بشأن إصلاح الحوكمة العالمية، وعلى وجه التحديد إصلاح الهيكل المالي الدولي، أطلقت مجموعة العشرين في العام الماضي مجموعة خبراء مستقلة معنية بنظام بنك التنمية المتعدد الأطراف، وكلفت بوضع خريطة طريق مفصلة لإصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف.

وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة، وتحديداً فيما يتعلق بالطبيعة، أشار أبو شهاب إلى أنه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28»، توصلت الدول الأعضاء إلى اتفاق حول أهمية الحفاظ على الطبيعة والنظم البيئية وحمايتها واستعادتها، بما في ذلك من خلال وقف وعكس اتجاه إزالة الغابات وتدهورها بحلول عام 2030.