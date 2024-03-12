الخميس 14 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

نتنياهو يؤكد المضي قدماً في توجيه حملة عسكرية على رفح

تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح (أرشيفية)
13 مارس 2024 01:59

تل أبيب (وكالات) 

أخبار ذات صلة
أول سفينة مساعدات تُبحر من قبرص إلى غزة ضمن طريق جديد
واشنطن تؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أن إسرائيل ستمضي قدماً في الحملة العسكرية على رفح بجنوب قطاع غزة، وسط تزايد الضغوط الدولية.
وتزايدت الدعوات التي تطالب إسرائيل بعدم دخول رفح، وهي واحدة من آخر المناطق الآمنة نسبياً، حيث يلجأ نحو 1.5 مليون شخص. وأضاف نتنياهو، في كلمة عبر الفيديو أمام مؤتمر للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) في واشنطن: «سننهي المهمة في رفح، بينما سنمكن السكان المدنيين من الابتعاد عن طريق الأذى».
وجاءت تصريحات نتنياهو بينما يعتزم زعماء الاتحاد الأوروبي حثّ إسرائيل على عدم شن عملية برية في رفح، وفقاً لمسودة نتائج قمة مقبلة.
وجاء في المسودة التي اطلعت عليها «رويترز»، أن «الاتحاد الأوروبي يحثّ الحكومة الإسرائيلية على الامتناع عن القيام بعملية برية في رفح، حيث يبحث أكثر من مليون فلسطيني حالياً عن الأمان، هرباً من القتال، وسعياً للحصول على المساعدات الإنسانية». ويتطلب النص موافقة جميع زعماء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين على أن يجري اعتماده في القمة يومي 21 و22 مارس.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، إن نتنياهو «يضر إسرائيل أكثر مما يساعدها» من خلال إدارة الحرب بطريقة تتعارض مع قيم البلاد.

بنيامين نتنياهو
رفح
فلسطين
إسرائيل
غزة
آخر الأخبار
قتلى جراء انفجار ناجم عن تسرب للغاز في الصين
الأخبار العالمية
قتلى جراء انفجار ناجم عن تسرب للغاز في الصين
14 مارس 2024
سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل
علوم الدار
سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل
14 مارس 2024
«العلماء الضيوف» يشيدون بالبيئة الإيمانية المحفزة على استغلال رمضان في الإمارات
علوم الدار
«العلماء الضيوف» يشيدون بالبيئة الإيمانية المحفزة على استغلال رمضان في الإمارات
14 مارس 2024
«بيت الحكمة» يستكشف آفاق التبادل الثقافي مع «مكتبة قطر الوطنية»
التعليم والمعرفة
«بيت الحكمة» يستكشف آفاق التبادل الثقافي مع «مكتبة قطر الوطنية»
14 مارس 2024
«فخر أبوظبي» يحلِّق بلقب دوري الطائرة
الرياضة
«فخر أبوظبي» يحلِّق بلقب دوري الطائرة
14 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©