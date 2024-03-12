الخميس 14 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الشرطة الإسرائيلية تكثف انتشارها بالقدس عشية أول جمعة في رمضان

مسنّتان متوجهتان لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك وسط انتشار مكثف للشرطة الإسرائيلية (أ ف ب)
13 مارس 2024 02:00

تل أبيب (وكالات)

أخبار ذات صلة
1.2 مليون وجبة يومياً خلال مواقع الإفطار في دبي
«بيت الخير» توزع 34 ألفاً و649 وجبة يومياً ضمن حملة «حق معلوم»

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس، أنها ستنشر عدة آلاف من عناصرها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وما حولها، عشية أول جمعة في شهر رمضان المبارك، حيث يُتوقع وصول أعداد كبيرة من المصلين إلى المسجد الأقصى.
وقالت ميريت بن مايور المتحدثة باسم الشرطة خلال مؤتمر صحافي: «سيتم نشر الآلاف من الشرطيين»، مضيفة أن «المئات من عناصر الشرطة» منتشرون في البلدة القديمة منذ بداية رمضان، في سياق شديد التوتر في ظل الحرب في قطاع غزة.
وأكدت مايور أنه منذ بداية شهر رمضان، صلى عشرات الآلاف في باحة الحرم القدسي. وقالت تال هاينريش، المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء: «نحن في حالة تأهب قصوى». وتُفرض قيود على فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة حيث بلغ التوتر أعلى مستوياته منذ بدء الحرب في غزة.
ولن يُسمح إلا للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً والنساء فوق 50 عاماً القادمين من الضفة الغربية بالوصول إلى القدس «لأسباب أمنية»، بحسب السلطات. وأدى 35 ألف مصلٍّ صلاة العشاء والتراويح في أول أيام رمضان في المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة، وسط إجراءات أمنية مشددة، حسبما أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية.
وأكد مدير العلاقات العامة في دائرة الأوقاف التابعة للأردن، وتتولى إدارة المسجد الأقصى المبارك محمد الأشهب، أن «35 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد» وباحاته.
وأشار إلى خضوع المصلين «لتدقيق» من قبل قوات الأمن الإسرائيلية المتواجدة على بوابات الحرم القدسي.
الأحد، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن «اشتباكات» اندلعت في البلدة القديمة في القدس بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين بعد منع دخول المصلين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً.
وكانت الولايات المتحدة حثت إسرائيل على السماح للمصلّين من الضفة الغربية المحتلة بالوصول إلى المسجد الأقصى في القدس، بعد أن دعا وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى منعهم من ذلك خلال شهر رمضان.

الشرطة الإسرائيلية
إسرائيل
فلسطين
القدس
المسجد الأقصى
رمضان
آخر الأخبار
قتلى جراء انفجار ناجم عن تسرب للغاز في الصين
الأخبار العالمية
قتلى جراء انفجار ناجم عن تسرب للغاز في الصين
14 مارس 2024
سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل
علوم الدار
سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل
14 مارس 2024
«العلماء الضيوف» يشيدون بالبيئة الإيمانية المحفزة على استغلال رمضان في الإمارات
علوم الدار
«العلماء الضيوف» يشيدون بالبيئة الإيمانية المحفزة على استغلال رمضان في الإمارات
14 مارس 2024
«بيت الحكمة» يستكشف آفاق التبادل الثقافي مع «مكتبة قطر الوطنية»
التعليم والمعرفة
«بيت الحكمة» يستكشف آفاق التبادل الثقافي مع «مكتبة قطر الوطنية»
14 مارس 2024
«فخر أبوظبي» يحلِّق بلقب دوري الطائرة
الرياضة
«فخر أبوظبي» يحلِّق بلقب دوري الطائرة
14 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©