بوريل يندد باستخدام الجوع «سلاحاً للحرب» في غزة

نيويورك (وكالات)

ندّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باستخدام الجوع «سلاحاً للحرب» في غزة، في خطاب ألقاه، أمس، أمام مجلس الأمن الدولي.

وقال بوريل: «هذه الأزمة الإنسانية ليست كارثة طبيعية، هي ليست فيضاناً أو زلزالاً بل من صنع الإنسان»، مطالباً بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر، حيث أدت الحرب المتواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر إلى مقتل 31184 شخصاً، أغلبيتهم من المدنيين. ولفت بوريل إلى أنه «عندما نتباحث في السبل البديلة لإيصال المساعدات، بحراً أو جوّاً، لا بدّ من ألا يخفى علينا أننا نقوم بذلك لأن المسار البرّي الاعتيادي مغلق، وقد أغلق في شكل مصطنع». وأكد أن «تجويع السكان يستخدم سلاحاً للحرب».

ولا تدخل المساعدات الدولية، التي تشرف إسرائيل على نقلها، سوى بكميات قليلة جدّاً إلى قطاع غزة، حيث تحذّر الأمم المتحدة من أن 2.2 مليون شخص من سكّانه البالغ عددهم 2.4 مليون، مهدّدون بالمجاعة. ونزح 1.7 مليون من السكان بسبب الحرب، ويتجمع القسم الأكبر منهم في رفح، المهددة باجتياح بري تعد له إسرائيل.