«الأونروا»: عدد الأطفال القتلى بغزة يفوق الصغار ضحايا 4 أعوام من النزاعات في العالم

جنيف (وكالات)

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، أن عدد الأطفال الذين قتلوا بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة، يفوق عددهم الأطفال الذين قتلوا على مدى أربعة أعوام في جميع النزاعات في أنحاء العالم.

وكتب المفوض فيليب لازاريني، على منصة «إكس»: «أمر مذهل.. عدد الأطفال الذين أحصي قتلهم في أربعة أشهر فقط في غزة يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا على مدى أربعة أعوام في جميع النزاعات في أنحاء العالم».

واعتمد لازاريني، في منشوره، مرجعاً أرقام الأمم المتحدة التي تظهر أن 12 ألفاً و193 طفلاً قتلوا في نزاعات حول العالم بين العامين 2019 و2022.

وأجريت المقارنة مع تقارير توردها مصادر طبية في غزة، وتفيد بمقتل أكثر من 12 ألفاً و300 طفل في هذه البقعة من الأراضي الفلسطينية بين أكتوبر الماضي ونهاية فبراير.

من جهته، أعرب جوزيب بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن دعمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، قائلاً: «إنها توفر سبل الحياة الأساسية للعديد من السكان».

وكانت «الأونروا» قد فصلت عشرات من موظفيها في غزة بعد مزاعم إسرائيل بتورطهم في هجوم السابع من أكتوبر. وقالت الوكالة إن الاتهامات، إذا ثبتت صحتها، ستكون خيانة لقيم الأمم المتحدة والأشخاص الذين تخدمهم.

وتجري الأمم المتحدة تحقيقا داخلياً، بينما تقود وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا مراجعة مستقلة.