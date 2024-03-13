ترامب يفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية

وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى العدد المطلوب من المندوبين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية، وفقا لإحصاء أجرته شبكتا (سي إن إن) و(إن بي سي) الأميركيتان بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية بولاية واشنطن.

وتجاوز ترامب علامة 1215 مندوبا مطلوبا وسيتنافس، على الأرجح، ضد شاغل المنصب الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر.

وانسحب آخر منافس جدي لترامب 77/ عاما/ في السباق التمهيدي للحزب الجمهوري، وهي السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة حاكمة ولاية ساوث كارولينا نيكي هيلي، من حملة الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الأسبوع الماضي. ولن يتم ترشيح ترامب رسميا حتى مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي بولاية ويسكونسن في يوليو.