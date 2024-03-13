الخميس 14 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أمطار غزيرة وفيضانات تتسبب بإلغاء عشرات الرحلات في الأرجنتين

فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في أفيلانيدا في ضواحي بوينس آيرس
13 مارس 2024 10:41

تشهد منطقة بوينوس آيرس منذ نحو 36 ساعة سلسلة من العواصف والأمطار الغزيرة التي تسببت في مصرع شخص واحد على الأقل وغمرت أحياء عدة وألغت عشرات الرحلات الجوية أو تسببت في تأخيرها، خصوصا منها الرحلات الدولية. 

ووفقاً للمكتب الوطني للأرصاد الجوية، هطل ليل الاثنين الثلاثاء أكثر من 125 ملم من الأمطار على العاصمة والمنطقة المحيطة بها، وهو رقم قياسي ليوم واحد في شهر مارس منذ 30 عاما، وأكثر من المتوسط التاريخي لهذا الشهر بكامله.

وأكد الدفاع المدني في بوينوس آيرس لوكالة فرانس برس مصرع رجل صباح الثلاثاء عند تقاطع في لانوس، وهو واحد من الأحياء الكثيرة التي غمرتها المياه جزئيا في منطقة بوينوس آيرس الكبرى.

أخبار ذات صلة
قتلى ومفقودون بسبب الأمطار الغزيرة في جنوب شرق فرنسا
قتلى وإجلاء الآلاف جراء فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا

وأعلنت حال التأهب البرتقالي في العاصمة ومحيطها منذ الأحد. كما أدت سلسلة من العواصف القوية في وقت باكر صباح الثلاثاء إلى إعلان حال الطوارئ الحمراء لساعات عدة في مطارَي بوينوس آيرس، وهو ما أدى إلى إلغاء 30 رحلة جوية وتأخير عشرات الرحلات الأخرى، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وفي أحياء كثيرة في بوينوس آيرس، أغلِقت شوارع بسبب سقوط أشجار. ونُشر أكثر من 500 عنصر صباحا لفتح المسارات التي غمرتها المياه بسبب فيضان شبكة الصرف الصحي. وانقطع التيار عن نحو مئة ألف منزل الثلاثاء وفق الشركتين المشغلتين لشبكة الكهرباء في العاصمة. 

المصدر: وكالات
رحلات جوية
أمطار غزيرة
فيضانات
آخر الأخبار
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اقتصاد
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اليوم 10:03
محمد بن راشد يهنئ منال بنت محمد بتحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال التوازن بين الجنسين
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ منال بنت محمد بتحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال التوازن بين الجنسين
اليوم 16:17
شعار مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
علوم الدار
ضبط حالات غش في امتحانات الفصل الثاني
اليوم 19:11
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم
اليوم 17:59
انطلاق الصاروخ "ستارشيب"
الترفيه
"فقدان" أقوى صاروخ في العالم بعد إطلاقه
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©