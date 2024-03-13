الخميس 14 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 60 شخصاً جراء الأمطار الغزيرة في أفغانستان

أرشيفية
13 مارس 2024 20:03

تسببت الأمطار الغزيرة والطقس البارد الذي ضرب أفغانستان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في مقتل ما لا يقل عن 60 شخصاً وإصابة 23 آخرين. 

وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان، اليوم الأربعاء، بأن 1645 منزلاً تضررت جزئياً أو كلياً، كما نفق ما يقرب من 200 ألف رأس ماشية.

وبعد شتاء دافئ نسبياً، تشهد البلاد سقوط ثلوج وهطول أمطار غزيرة. وضرب انهيار جليدي وقع في فبراير قرية جبلية في إقليم نورستان، مما أسفر عن مقتل 21 شخصاً على الأقل.
بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق ممر سالانج الذي يربط المقاطعات الشمالية في البلاد بالعاصمة كابول بسبب تساقط الثلوج بكثافة لعدة أيام. ولا تزال العديد من الطرق مغلقة في الأقاليم الأخرى أيضاً.

أخبار ذات صلة
تمكين المرأة شرط أساسي لتعافي أفغانستان
إتاحة "التعليم عن بعد" غداً للمدارس الخاصة والجامعات الدولية في دبي
المصدر: وكالات
أفغانستان
الأمطار الغزيرة
آخر الأخبار
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اقتصاد
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اليوم 10:03
محمد بن راشد يهنئ منال بنت محمد بتحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال التوازن بين الجنسين
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ منال بنت محمد بتحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال التوازن بين الجنسين
اليوم 16:17
شعار مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
علوم الدار
ضبط حالات غش في امتحانات الفصل الثاني
اليوم 19:11
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم
اليوم 17:59
انطلاق الصاروخ "ستارشيب"
الترفيه
"فقدان" صاروخ "ستارشيب" خلال محاولته العودة إلى الغلاف الجوي
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©