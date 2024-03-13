البرلمان الأوروبي يعتمد قانون الذكاء الاصطناعي

وافق البرلمان الأوروبي على قانون الذكاء الاصطناعي الذي يضمن السلامة والامتثال للحقوق الأساسية، مع تعزيز الابتكار. تم اعتماد اللائحة التي تم الاتفاق عليها في المفاوضات مع الدول الأعضاء في ديسمبر 2023، من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية 523 صوتا مقابل 46 صوتاً وامتناع 49 عن التصويت. ويهدف القانون إلى حماية الحقوق الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون والاستدامة البيئية من انعكاسات الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر، مع تعزيز الابتكار وتعزيز مكانة أوروبا كرائدة في هذا المجال. تحدد اللائحة التزامات الذكاء الاصطناعي بناء على مخاطرها المحتملة ومستوى تأثيرها. وتحظر القواعد الجديدة بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تهدد حقوق المواطنين، بما في ذلك أنظمة التصنيف البيومترية القائمة على الخصائص الحساسة والكشط غير المستهدف لصور الوجه من الإنترنت أو لقطات الدوائر التلفزيونية المغلقة لإنشاء قواعد بيانات للتعرف على الوجه. كما سيتم حظر التعرف على المشاعر في مكان العمل والمدارس، والتسجيل الاجتماعي، و«الشرطة التنبؤية» (عندما تستند فقط إلى تنميط شخص ما أو تقييم خصائصه)، للحيلولة دون تلاعب الذكاء الاصطناعي بالسلوك البشري أو استغلال نقاط ضعف الناس. ويحظر القانون استخدام أنظمة تحديد الهوية البيومترية من قبل أجهزة إنفاذ القانون من حيث المبدأ، إلا في الحالات المدرجة بشكل شامل والمحددة بدقة، لا يمكن نشر أنظمة تحديد الهوية البيومترية في الوقت الفعلي إلا إذا تم استيفاء ضمانات صارمة، على سبيل المثال، استخدامه محدود في الوقت والنطاق الجغرافي ويخضع لإذن قضائي أو إداري مسبق محدد.