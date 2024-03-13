«النواب الأميركي» يهدد بحظر «تيك توك» في الولايات المتحدة

وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون لحظر تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة إذا لم تبع الشركة الصينية المالكة تطبيق مشاركة المقاطع المصورة، في أخطر تهديد للخدمة التي يستخدمها 170 مليون أميركي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. ويواجه مشروع القانون، الذي تم تمريره اليوم الأربعاء بتأييد 352 صوتاً مقابل 65 صوتاً، مستقبلاً أقل وضوحاً في مجلس الشيوخ، حيث يرفض تشاك شومر زعيم الأغلبية حتى الآن تأييده، وهدد أعضاء به، من بينهم الجمهوري راند بول، برفضه. وقال الرئيس جو بايدن إنه سيوقع على مشروع القانون إذا تمت الموافقة عليه، برغم أن حملته أنشأت حساباً مؤخراً على «تيك توك»، وأنه قد ينفر الناخبين الشباب قبل ثمانية أشهر من مواجهته للرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات مجدداً. وعارض صباح اليوم بعض النواب الديمقراطيين التقدميين بمجلس النواب مشروع القانون. وقالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو- كورتيز عبر تطبيق «إكس»، إنه تم الدفع بمشروع القانون «على نحو سريع للغاية، من لجنة إلى التصويت في أربعة أيام، بقليل من الشرح».