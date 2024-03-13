قتلى جراء انفجار ناجم عن تسرب للغاز في الصين

أدى انفجار قوي في مطعم في الصين نجم عن تسرب للغاز، الأربعاء إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل وسبّب أضرارا جسيمة في منطقة سكنية تبعد أقل من خمسين كيلومترا عن بكين، حسب وسائل إعلام رسمية.

ووقع الانفجار قبيل الساعة الثامنة صباحا (منتصف الليل ت غ) في منطقة سكنية في مدينة سانخه الواقعة في إحدى ضواحي بكين. ويتوجه عدد كبير من سكان سانخه إلى العاصمة للعمل يوميا.

وذكر التلفزيون الرسمي «سي سي تي في» أن الانفجار وقع «في حي سكني قديم»، موضحا أن السبب المفترض للكارثة هو تسرب الغاز في مطعم للدجاج المقلي.

وأفادت حصيلة محدثة مساء عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 27 آخرين على الأقل، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وكانت الحصيلة السابقة قد بلغت قتيلين و26 جريحا.

تُظهر لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية انفجاراً قوياً جداً يليه دخان كثيف وألسنة لهب فوق طريق مزدحم خلال ساعة الذروة.

وفي صور أخرى يظهر مبنى منهار وعدد من السيارات المدمرة.



