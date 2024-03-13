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اتفاق أوروبي جديد على الإقامة والعمل للمهاجرين

أرشيفية
14 مارس 2024 03:00

بروكسل (وكالات) 

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وافق البرلمان الأوروبي، أمس، على مجموعة من الإجراءات الجديدة من شأنها تسهيل قواعد استخراج تصاريح العمل والإقامة داخل الاتحاد الأوروبي للمهاجرين. 
جاء ذلك في قرار اعتمده البرلمان الأوروبي بأغلبية 465 عضواً مقابل رفض 122 عضواً وامتناع 27 عضواً عن التصويت على تحديث الأمر التوجيهي الصادر في عام 2011 الذي أنشأ إجراء إدارياً واحداً يعرف بـ «التصريح الموحد» لتلقي طلبات الراغبين في الإقامة والعمل في أحد بلدان الاتحاد الأوروبي، وعلى مجموعة مشتركة من حقوق العمال. 
ومن شأن الإجراءات الجديدة أن يحصل مقدم الطلب على رد خلال 90 يوماً لاتخاذ قرار بشأن حصوله على تصريح العمل والإقامة بدلاً من الأشهر الأربعة المعمول بها حالياً. كما يمكن تمديد الإجراءات المتعلقة بالنظر في الملفات لمدة 30 يوماً والسماح لحامل تصريح إقامة ساري المفعول بطلب للحصول على «التصريح الموحد» من داخل الدولة الموجود فيها، وتغيير وضعه القانوني دون الحاجة إلى العودة إلى وطنه. 

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