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روسيا: مستعدون لحل الأزمة الأوكرانية سلمياً

جندي أوكراني يحضر مناورة عسكرية في مكان غير معلوم وسط أوكرانيا (رويترز)
14 مارس 2024 03:00

موسكو (وكالات)

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا سوف تطلب ضمانات أمنية من أجل بحث إجراء محادثات لإنهاء الأزمة الأوكرانية، مضيفاً في مقابلة مع وكالة أنباء ريا نوفوستي أن «الوقائع على الأرض» يجب أن تكون أساس أي مفاوضات. 
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بوتين تأكيده في المقابلة التي نُشرت، أمس، استعداد روسيا لحل «هذا الصراع بالطرق السلمية».  وقال بوتين: «في هذه الحالة، نحن مهتمون بصورة أساسية بأمن روسيا»، مضيفاً «سوف نمضي من هذه النقطة». 
وأشار بوتين إلى أنه لم يكن هناك مطلقاً حاجة لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية خلال الصراع في أوكرانيا، مضيفا أن هذه الفكرة لم تخطر على باله مطلقاً، وأنه لا يعتقد أن روسيا والولايات المتحدة متجهان نحو صراع نووي. 
إلى ذلك، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس، أن روسيا لا تعتزم المشاركة في مؤتمر خاص بالسلام في أوكرانيا تستضيفه سويسرا حتى وإن تلقت دعوة رسمية، وذلك حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.
وقال الكرملين في 26 فبراير: إن فكرة إجراء محادثات سلام دون حضور روسيا غير مقبولة، وذلك بعد أن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يأمل في عقد قمة خلال فصل الربيع في سويسرا لبحث رؤيته للسلام مع حلفاء كييف.
في الأثناء، حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، من أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة في أوكرانيا وامتدادها إلى حلف شمال الأطلسي، مضيفاً أنه سيستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الانتخابات المقررة في وقت لاحق هذا الشهر. وقال الكرملين في وقت سابق: إن زيارة بوتين إلى تركيا ستكون بعد الانتخابات الروسية المقررة يومي 15 و17 مارس. 
وقال أردوغان خلال إفطار رمضاني مع السفراء الأجانب في أنقرة: إن تركيا ستواصل العمل على إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه لدى موسكو وكييف بالتعاون مع الأمم المتحدة. وأضاف أردوغان: «مع إعلاننا دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، فقد قلنا: إن خطط السلام التي تستثني روسيا لن تسفر عن أي نتائج»، في إشارة إلى قمة السلام المرتقبة في سويسرا في وقت لاحق من هذا العام، والتي لن تحضرها روسيا. 

الأزمة الأوكرانية
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روسيا وأوكرانيا
الحرب في أوكرانيا
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