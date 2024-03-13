الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته إلى حل الأزمة السورية

بروكسل (وكالات)

جدد الاتحاد الأوروبي، أمس، دعوته إلى حل الأزمة في سوريا، مؤكداً ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 باعتباره «السبيل الوحيد» لإنهائها.

جاء ذلك في بيان أصدره الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بمناسبة الذكرى الـ13 لبداية النزاع في سوريا شدد فيه على ضرورة وفاء دمشق بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن. وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء حشدت أكثر من 30 مليار يورو منذ عام 2011. وذكر أنه في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة السورية ستستضيف بروكسل المؤتمر الثامن حول «دعم مستقبل سوريا والمنطقة» في الـ30 من أبريل المقبل بمقر البرلمان الأوروبي.

ورحب بوريل بإنشاء الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيراً مؤسسة مستقلة جديدة معنية بالأشخاص المفقودين معرباً عن استعداده لدعمها كما طالب «بضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي». وأصدر مجلس الأمن في الـ18 من ديسمبر 2015 بالإجماع القرار رقم 2254 المتعلق بإيقاف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.