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اليمن: الإفراج عن المختطفين في سجون «الحوثي» أولوية

أحمد عوض بن مبارك
14 مارس 2024 02:59

عدن (الاتحاد)

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أكدت الحكومة اليمنية أن الإفراج عن المختطفين والمخفيين قسراً والأسرى في سجون الحوثي أولوية قصوى للم الشمل، داعية مختلف المنظمات الحقوقية والإنسانية أن تنتصر لقيم العدالة ونبذ كل أشكال العنف والاضطهاد.
وحيا أحمد عوض بن مبارك، رئيس مجلس الوزراء اليمني وزير الخارجية، صمود المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين والأسرى في سجون الحوثي، مؤكداً اهتمام الحكومة بعمل كل ما يمكن وفقاً للإمكانات المتاحة على التخفيف من معاناة أسرهم وذويهم.
وتعهد ابن مبارك، خلال اتصال هاتفي، أجراه مع رئيسة رابطة أمهات المختطفين، بأن تجعل الحكومة قضية الإفراج عن المختطفين والمخفيين قسراً والأسرى في سجون جماعة الحوثي ضمن أولوياتها القصوى للم شملهم بذويهم وإنهاء معاناتهم التي طال أمدها، مؤكداً أن ربط جماعة الحوثي هذا الملف الإنساني بقضايا سياسية يندرج ضمن جرائمها وانتهاكاتها الممنهجة ضد الشعب اليمني.
كما أشاد بجهود رابطة أمهات المختطفين ونضالهن المستميت من أجل حرية أبنائهن وذويهن وما يظهرنه من شجاعة كبيرة في مواجهة إجرام وصلف جماعة الحوثي، داعياً مختلف المنظمات الحقوقية والإنسانية أن تنتصر لقيم العدالة، ونبذ كل أشكال العنف والاضطهاد.

اليمن
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