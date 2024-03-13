الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: توقف 30 مستشفى عن العمل من أصل 36 في غزة

شعبان بلال (غزة، القاهرة)

اعتبر رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، أن الوضع الصحي في القطاع متدهور للغاية بسبب توقف عشرات المستشفيات عن العمل وانقطاع إمدادات الاحتياجات الطبية الأساسية في ظل استمرار الحرب، مشدداً على ضرورة التدخل بصورة عاجلة لدعم المرضى والمصابين.

وكشف النمس في تصريح لـ«الاتحاد» عن توقف أكثر من 30 مستشفى عن العمل من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المستشفيات المتبقية تعاني من نقص حاد بالمستلزمات الطبية وأدوات التخدير والتعقيم والجراحة ونقص كبير في الوقود والأوكسجين.

وتابع المسؤول في الهلال الأحمر الفلسطيني قوله: إن ما حدث في مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى ناصر الحكومي في مدينة خان يونس، من اقتحام للجيش الإسرائيلي، حرم مئات الآلاف من السكان والنازحين والمرضى من الحصول على الخدمات الطبية، وأن هناك عجزاً كبيراً في قدرات المستشفيات بسبب التكدس الهائل للمرضى، واستمرار الحرب وما خلفته من إصابات عديدة.

وشدد النمس على أن القطاع الصحي بحاجة إلى دعم كبير من أجل إنقاذه في ظل استهداف الطواقم الطبية وتعرضها للقتل والإصابة والاعتقال، حيث قتل أكثر من 350 من الطواقم الطبية، ما بين طبيب وممرض ومسعف، بالإضافة إلى 99 آخرين قيد الاعتقال حتى اللحظة.

ولفت إلى أن الطواقم الطبية تعاني من عدم قدرتها على تلبية الاحتياجات الطبية بشكل كامل، وأن مناطق شمال غزة تعاني من عدم وجود أي مرافق طبية تقدم الخدمات الصحية باستثناء النقطة الطبية التي أنشأتها جمعية الهلال الأحمر، وتستقبل الحالات التي تستطيع الوصول لهذه النقطة الميدانية.

ولفت متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني إلى انقطاع جميع الإمدادات عن مستشفيات الأمل وناصر ومناطق شمال غزة، مما أدى إلى تدهور الوضع الصحي بشكل عام.