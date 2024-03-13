الخميس 14 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: توقف 30 مستشفى عن العمل من أصل 36 في غزة

فلسطينية ونجلها يبكيان أحد أفراد عائلتهما الذي قتل في مخيم النواصي بخان يونس (أ ف ب)
14 مارس 2024 03:00

شعبان بلال (غزة، القاهرة)

أخبار ذات صلة
مصر: إيقاف إطلاق النار في غزة شرط احتواء الكارثة الإنسانية المستمرة
«الأونروا» تعلن مقتل أحد موظفيها وإصابة 22 آخرين بقصف في رفح

اعتبر رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، أن الوضع الصحي في القطاع متدهور للغاية بسبب توقف عشرات المستشفيات عن العمل وانقطاع إمدادات الاحتياجات الطبية الأساسية في ظل استمرار الحرب، مشدداً على ضرورة التدخل بصورة عاجلة لدعم المرضى والمصابين.
وكشف النمس في تصريح لـ«الاتحاد» عن توقف أكثر من 30 مستشفى عن العمل من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المستشفيات المتبقية تعاني من نقص حاد بالمستلزمات الطبية وأدوات التخدير والتعقيم والجراحة ونقص كبير في الوقود والأوكسجين.
وتابع المسؤول في الهلال الأحمر الفلسطيني قوله: إن ما حدث في مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى ناصر الحكومي في مدينة خان يونس، من اقتحام للجيش الإسرائيلي، حرم مئات الآلاف من السكان والنازحين والمرضى من الحصول على الخدمات الطبية، وأن هناك عجزاً كبيراً في قدرات المستشفيات بسبب التكدس الهائل للمرضى، واستمرار الحرب وما خلفته من إصابات عديدة.
وشدد النمس على أن القطاع الصحي بحاجة إلى دعم كبير من أجل إنقاذه في ظل استهداف الطواقم الطبية وتعرضها للقتل والإصابة والاعتقال، حيث قتل أكثر من 350 من الطواقم الطبية، ما بين طبيب وممرض ومسعف، بالإضافة إلى 99 آخرين قيد الاعتقال حتى اللحظة.
ولفت إلى أن الطواقم الطبية تعاني من عدم قدرتها على تلبية الاحتياجات الطبية بشكل كامل، وأن مناطق شمال غزة تعاني من عدم وجود أي مرافق طبية تقدم الخدمات الصحية باستثناء النقطة الطبية التي أنشأتها جمعية الهلال الأحمر، وتستقبل الحالات التي تستطيع الوصول لهذه النقطة الميدانية.
ولفت متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني إلى انقطاع جميع الإمدادات عن مستشفيات الأمل وناصر ومناطق شمال غزة، مما أدى إلى تدهور الوضع الصحي بشكل عام.

الهلال الأحمر الفلسطيني
غزة
قطاع غزة
فلسطين
حرب غزة
إسرائيل
الحرب في غزة
آخر الأخبار
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اقتصاد
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اليوم 10:03
محمد بن راشد يهنئ منال بنت محمد بتحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال التوازن بين الجنسين
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ منال بنت محمد بتحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال التوازن بين الجنسين
اليوم 16:17
شعار مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
علوم الدار
ضبط حالات غش في امتحانات الفصل الثاني
اليوم 19:11
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم
اليوم 17:59
انطلاق الصاروخ "ستارشيب"
الترفيه
"فقدان" صاروخ "ستارشيب" خلال محاولته العودة إلى الغلاف الجوي
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©