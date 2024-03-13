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«الأونروا» تعلن مقتل أحد موظفيها وإصابة 22 آخرين بقصف في رفح

تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح (أرشيفية)
14 مارس 2024 03:00

غزة (الاتحاد)

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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، مقتل أحد موظفيها وإصابة 22 آخرين في قصف إسرائيلي لمركز توزيع أغذية في الجزء الشرقي من مدينة رفح.
وقالت الوكالة في بيان: «قتل موظف واحد على الأقل من موظفي الأونروا وجرح 22 آخرون عندما قصفت القوات الإسرائيلية مركزاً لتوزيع الأغذية في الجزء الشرقي من رفح في جنوب قطاع غزة». وفي البيان، قال المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني: «إن الهجوم على أحد مراكز التوزيع القليلة المتبقية التابعة لأونروا في قطاع غزة يأتي في الوقت الذي تنفد فيه الإمدادات الغذائية، وينتشر الجوع على نطاق واسع، وفي بعض المناطق، يتحول الأمر إلى مجاعة». وأضاف: «كل يوم، نشارك إحداثيات جميع منشآتنا في كافة أنحاء قطاع غزة مع أطراف النزاع، وقد تلقى الجيش الإسرائيلي الإحداثيات بما في ذلك إحداثيات هذه المنشأة يوم أمس».
وأكد لازاريني على «وجوب حماية الأمم المتحدة وموظفيها ومبانيها وأصولها في كافة الأوقات».
وأشار إلى أنه «منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، أصبحت الهجمات على مرافق الأمم المتحدة وقوافلها وموظفيها أمراً شائعاً، في تجاهل صارخ للقانون الإنساني الدولي».

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